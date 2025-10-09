بمساعدة فريق إيطالي.. دهوك تعيد تأهيل أحد معالمها الأثرية في جبل زاوا (صور)

شفق نيوز- دهوك

أعلنت دائرة آثار محافظة دهوك، يوم الخميس، مواصلة أعمالها في أحد أبرز المواقع الأثرية بالمحافظة بهدف تحويله الى وجهة سياحية بارزة نظرا لموقعه المطل على المدينة.

وقال مدير دائرة آثار دهوك الدكتور بيكس بريفكاني، لوكالة شفق نيوز إن "الدائرة وبالتنسيق مع جامعة اوديني الإيطالية تواصل حاليا عمليات إعادة تأهيل وترميم موقع كهف (هلامةت) الواقع في جبل (زاوا) المطل على مدينة دهوك والذي يعود تاريخه إلى أكثر من 2700 عام ويضم أربع منحوتات صخرية تجسد الملك سنحاريب وعدداً من الآلهة إلى جانب نقوش لحيوانات مقدسة".

وأضاف أن "أعمال الترميم جاءت بعد تعرض المنحوتات لعوامل بيئية وتخريب بشري تمثل بكتابة شعارات وعبارات على جدران الكهف وكسر أجزاء من الرسومات التاريخية".

وأوضح بريفكاني أن "فريقا من خبراء الآثار الايطاليين تولى عملية الترميم والصيانة التي أنجزت بنجاح واعيدت المنحوتات إلى حالتها الأصلية تقريباً".

وبيّن مدير آثار دهوك أنه "تم كذلك إنشاء طريق مخصص للمشاة من أعلى جبل (زاوا) وصولا للموقع، إلى جانب بناء كابينة مخصصة لاستقبال الزائرين وتسييج المنطقة بطول يقارب 1100 متر لحمايتها من أي أضرار مستقبلية فضلا عن نصب منظومة كاميرات مراقبة حديثة، ومد خط كهربائي يعمل على مدار 24 ساعة لضمان حماية الموقع ورصده بشكل دائم".

وأشار إلى أن "الموقع بعد اكتمال أعمال الصيانة سيصبح وجهة سياحية مهمة لعشاق التاريخ ومحبي الآثار لما يتميز به من موقع طبيعي خلاب يطل على مدينة دهوك".

يُذكر ان محافظة دهوك تضم نحو 2700 موقع أثري تمت صيانة وترميم 64 منها خلال السنوات الأربع الماضية ضمن خطط المحافظة لحماية إرثها التاريخي والثقافي.