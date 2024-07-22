بلديات السليمانية تخصص 15 ألف دونم لتوزيعها على الموظفين الحكوميين

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة بلدية السليمانية، اليوم الاثنين، عن تخصيص 15 ألف دونم من الأراضي لتوزيعها على موظفي القطاع الحكومي، وذلك تنفيذاً لقرارات مجلس وزراء إقليم كوردستان.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة بلدية السليمانية زردشت رفيق، لوكالة شفق نيوز، أن هذا الإجراء يأتي استناداً لأوامر وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان.

وأضاف رفيق أن الأراضي المخصصة تتوزع على ثلاث مناطق: اثنان في منطقة طاسلوجا والثالث في منطقة تانجرو.

وأشار رفيق إلى أن عملية تحديد الأراضي قد اكتملت، وأن الإجراءات القانونية والإدارية جارية حالياً، بعد الانتهاء من هذه الإجراءات، سيتم فرز الأراضي وتوزيعها على الموظفين وفقاً لآلية وضعتها الحكومة تعتمد على سنوات الخدمة والحالة الاجتماعية، حيث سيحصل كل موظف على 200 متر مربع من الأراضي مقابل مبالغ رمزية.

وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان قرر في 27 آذار 2024 توزيع قطع الأراضي السكنية على كافة الموظفين والمنتسبين في حكومة الإقليم الذين لم يستفيدوا من قبل من توزيع الأراضي.