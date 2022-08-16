بلا وفيات.. إصابات كورونا تتراجع في كوردستان

شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، انخفاضاً بإصابات فيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "دوائرها سجلت 92 اصابة جديدة فيما رصدت 432 حالة شفاء من الوباء، دون تسجيل اي حالة وفاة".

وأضافت أن "هذه الحالات سجلت بعد فحص 2328 حالة في مختبرات ومستشفيات إقليم كوردستان".

وبهذا يرتفع إجمالي عدد الإصابات في الإقليم الى 464567 فيما بلغت عدد حالات الشفاء 454666 فيما استقر عدد الوفيات الإجمالي عند 7462 لعدم تسجيل أي حالة وفاة.

وامس الإثنين، سجلت الوزارة 125 إصابة و418 حالة شفاء دون تسجيل حالات وفاة.