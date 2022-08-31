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بغداد لم ترسل مبالغ تمويل الرواتب للإقليم والتحالف يدفع 30 مليون دولار شهريا للبيشمركة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-31T10:19:06+0000
بغداد لم ترسل مبالغ تمويل الرواتب للإقليم والتحالف يدفع 30 مليون دولار شهريا للبيشمركة

شفق نيوز/ أعربت لجنة النزاهة في برلمان كوردستان، يوم الخميس، عن أسفها بعدم التزام الحكومة الاتحادية بإرسال مبلغ 200 مليار دينار شهريا لتمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم.

وقال رئيس اللجنة بلين إسماعيل في مؤتمر صحفي عقده اليوم في البرلمان، ان المبالغ التي كان يتعين ذهابها الى الخزينة العامة وتحديدا الى وزارة المالية والاقتصاد لتمويل الرواتب ووفقا للاتفاق بين اربيل وبغداد 200 مليار شهريا"، مستدركا القول "لكن للأسف ففي العام 2022 أرسلت الحكومة الاتحادية تلك المبالغ لمرتين فقط اي ما مجموعه 400 مليار دينار عراقي".

وأضاف أن التحالف الدولي يرسل مبالغ مالية تصل الى 30 مليون لتمويل رواتب قوات البيشمركة عبر إيداعها في حساب لوزارة شؤون البيشمركة.

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