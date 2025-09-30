بغداد ترسل نحو تريليون دينار إلى اربيل لتمويل رواتب موظفي اقليم كوردستان

2025-09-30T11:17:19+00:00

شفق نيوز - أربيل / بغداد

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، أن الحكومة الاتحادية ارسلت نحو تريليون دينار لتمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم شهر تموز/يوليو الماضي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه إيداع مبلغ قدره 956 ملياراً و 928 مليون دينار، لتمويل من يتقاضى الرواتب في الإقليم، في الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان لدى فرع أربيل للبنك المركزي العراقي".

