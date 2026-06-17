بعد 4 أيام من البحث.. انتشال جثة عنصر بيشمركة من سد كومسبان

شفق نيوز- أربيل

عثرت فرق الدفاع المدني في مدينة أربيل (عاصمة إقليم كوردستان)، يوم الأربعاء، على جثة عنصر البيشمركة "توانا نجم" بعد أربعة أيام من فقدانه إثر حادث غرق في سد كومسبان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني وبمساندة متطوعين واصلت عمليات البحث المكثفة منذ يوم السبت الماضي، وتمكنت صباح اليوم من العثور على جثة الشاب بالقرب من موقع السد.

وأضاف أن توانا نجم (22 عاماً)، وهو عنصر في قوات البيشمركة ومن أهالي قرية خوران الواقعة عند سفح جبل سفين، كان قد غرق في سد كومسبان عند الساعة الرابعة والنصف من عصر السبت الماضي.

وأشار المراسل، إلى أن عمليات البحث استمرت على مدى ثلاثة أيام متواصلة دون التوصل إلى أي نتائج، قبل أن تنجح الفرق المختصة في العثور على الجثة صباح اليوم، مؤكداً نقل الجثمان إلى معهد الطب العدلي في أربيل لاستكمال الإجراءات والفحوصات الطبية اللازمة.