بعد طريق "كلار-كفري".. إقليم كوردستان يزف البشرى بشأن "دربنديخان-كلار"

شفق نيوز / أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، المباشرة بأعمال مشروع طريق دربنديخان - كلار ذي المسارين، فيما أكدت أن مشروع طريق كلار - كفري شارف على الانتهاء، وسط جهود متواصلة لتخصيص الميزانية اللازمة بهذا الصدد.

وذكرت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة الإقليم، أن "العمل بمشروع طريق دربنديخان – كلار ذي الاتجاهين انطلق يوم الأربعاء 15 شباط 2023، وهو أحد المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها وزارة الإعمار والإسكان، استمراراً لمشاريع الطرق التي تنفذها حكومة إقليم كوردستان".

وأضافت أن "ذلك جاء بعد أن قرر البنك المركزي في الإقليم/ السليمانية، صرف مليار دينار شهرياً ضمن أربع سلف للشركة المنفذة للمشروع، بناءً على توجيه من وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان".

وعن المباشرة بتنفيذ المشروع، ذكر مدير طرق إدارة كرميان عدنان خليل، بحسب البيان: "بهدف تطوير مشاريع الطرق، زرنا مع مشرف إدارة كرميان المستقلة، فرع السليمانية وبنك الإقليم في 13 شباط 2023، لتخصيص الأموال اللازمة للمشروع الذي توقف بعد أن طلب المقاول ذلك بسبب عدم صرف الأموال، حيث أبلغ الأطراف المعنية بأنه لا يستطيع الاستمرار".

وأضاف خليل، أن "بعد ذلك، تمت مخاطبة البنك بكتاب رسمي لصرف مخصصات المشروع، وعلى أساس ذلك قرر مدير البنك صرف 250 مليون دينار أسبوعياً للمشروع الذي بلغت نسبة إنجازه 58%، ويحتاج إلى 58 مليار دينار أخرى لاستكماله 100% وإدخاله إلى الخدمة".

وبشأن طريق كلار - كفري ذي المسارين أيضاً، أوضح المسؤول الحكومي، أن "نسبة إنجاز مشروع توسعة الطريق إلى مسارين بلغت 94٪ ويحتاج إلى ثلاثة مليارات دينار أخرى لإنجازه بنسبة 100%، إذ تعهد مدير البنك بتخصيص المستحقات المالية للمقاول".

وختم خليل، حديثه بالقول: "لدينا كذلك 13 مشروعاً آخر خاصاً بالمشاكل المتعلقة بالطرق في القرى التي وضعت بدورها عقبات أمام القرويين، وتلقينا وعوداً بحل هذه المشاكل بعد تسلّم الأموال والميزانية اللازمة".