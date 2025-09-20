بعد ضبطهما في مطار أربيل.. البيئة تسلّم طائرين جارحين إلى حديقة الحيوانات

شفق نيوز- أربيل

أعلنت هيئة حماية وسلامة البيئة، يوم السبت، تسليم طائرين جارحين إلى حديقة حيوانات أربيل، ضمن جهودها لحماية الأنواع البرية وضمان رفاهية الحيوانات.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عملية التسليم تمت بالتنسيق مع إدارة الحديقة ووفق الإجراءات القانونية والفنية المعتمدة، بما يتماشى مع اتفاقية سايتس التي وقعت عليها الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان".

وأضاف البيان، أن "الطائرين سيظلّان في الحديقة كأمانة، مع الالتزام بالمعايير البيئية والقوانين المعمول بها كافة للحفاظ على سلامة هذه الطيور".

وكانت القوات الأمنية في مطار أربيل قد ضبطت طائرين من الصقور النادرة حيث سلمتها الى هيئة حماية وسلامة البيئة.