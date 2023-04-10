بعد شراء 150 جهازاً.. كوردستان تبدأ بعمليات زراعة "قوقعة الإذن" مجاناً

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الإثنين، البدء بعمليات زرع قوقعة الإذن مجاناً بدءا من الاسبوع الجاري، بعد تجهيز مستشفيات الاقليم بالمستلزمات الخاصة بتلك العمليات.

وقال وزير صحة الإقليم سامان البرزنجي في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "مجلس وزراء حكومة اقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني خصص مبلغاً مالياً بحدود مليارين و250 مليون دينار لشراء اجهزة السمع (قوقعة الإذن) والتي يبلغ سعر الواحدة منها 15 مليون دينار".

واضاف، "ستجرى العمليات مجاناً وبدون مقابل في مستشفيات الاقليم ابتداء من هذا الاسبوع".

وتُعد زراعة القوقعة وسيلة لعلاج المصابين بالصمم أو ضعف السمع، وهذه القوقعة عبارة عن جهاز إلكتروني صغير الحجم يعمل على قياس الأصوات ومعالجتها.