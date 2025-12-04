بعد سبع عجاف.. كرمانشاه تعيد افتتاح المعرض الوطني الخامس عشر للكتاب

شفق نيوز- كرمانشاه

أعادت محافظة كرمانشاه الإيرانية شرق كوردستان، يوم الخميس، افتتاح المعرض الوطني الخامس عشر للكتاب، في موقع معرض شاهد الدولي، ليعود هذا الحدث الثقافي إلى الواجهة بعد سبع سنوات من التوقّف.

وأشار تقرير لوكالة مهر الإيرانية، ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى أن حفل الافتتاح "شَهِد حضوراً حكومياً رسمياً، إضافة إلى عدد من المسؤولين والكتّاب والناشرين والناشطين في الشأن الثقافي".

ووفقا لما أعلنته أمانة المعرض، يشارك في هذه الدورة 320 ناشراً من مختلف أنحاء إيران، كما يُعرض أكثر من 13 ألف عنوان كتاب في مجالات متعددة تشمل الدين، وأدب الطفل والناشئة، والأدب، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والعلوم العامة، ما يجعل هذه الدورة واحدة من أغزر الدورات التي شهدتها المحافظة من حيث التنوّع والمحتوى.

ومنذ الساعات الأولى لافتتاحه، حظي المعرض بإقبال واسع من العائلات والطلبة الجامعيين والتلاميذ والمهتمين بالشأن الثقافي، حيث أضفت حركة الزوّار في الأجنحة أجواءً حيوية تعكس الشغف بالكتّاب، فيما عبّر القائمون على المعرض عن رضاهم تجاه هذا الإقبال الواسع.

وجرى تنظيم أجنحة العرض، وفق تصنيف موضوعي وتجاري لتسهيل عملية اختيار الكتب وشرائها من قبل الزوّار.

ويستمر المعرض لمدة أسبوع، ويستقبل الزوّار يومياً على فترتين: من الساعة 9 صباحاً حتى 12 ظهراً، ومن 3 عصراً حتى 8 مساءً.