بعد حادثة مقره..الاتحاد الوطني في صلاح الدين يقاضي شخصين من الحشد الكوردي

شفق نيوز/ كشف مسؤول الاتحاد الوطني الكوردستاني في محافظة صلاح الدين النائب كريم شكور عن اقامة دعوى قضائية على خلفية حادثة الصدام المسلح مع شخصين ينتميان للحشد الكوردي حاولا اغتيال النائب بحسب الاتحاد الوطني.

وقال شكور لوكالة شفق نيوز؛ "أقمنا دعوى قضائية ضد شخصين ينتميان للحشد الكوردي الذي يقوده أحد نواب منظمة بدر في صلاح الدين بعدما حاولا اقتحام المقر وانتهاك حرمته والاعتداء عليه في آب الماضي".

وأضاف "لجأنا الى الاجراء القانوني والقضائي بعد فشل الوساطات العشائرية والسياسية رغم موقف منظمة بدر الايجابي حيال الحادثة وتعاونه معنا الا ان الاجراءات القانونية هي الفيصل".

وأفاد عضو مجلس صلاح الدين السابق ونائب مسؤول الاتحاد الوطني الكوردستاني في صلاح الدين حسن محمد أحمد في العاشر من آب الماضي لوكالة شفق نيوز؛ بأن عنصرين ينتميان للحشد الكوردي الجاري تشكيله في طوز خرماتو بعيدا عن موافقات الأحزاب الكوردية دخلا فرعا للحزب حيث كان النائب ملا كريم شكور يتواجد فيه وطلبا مقابلته، وبعد لقائهما بالنائب طلبا منه حضور حفل افتتاح مقر الحشد الكوردي في طوز خرماتو.

وتابع ان النائب رفض الحضور وحصلت مشادة كلامية، وفي تلك الأثناء أشهر احد الشخصين مسدسه واطلق عدة اطلاقات صوب النائب لم تصبه أي منها فيما اصيب الشخص المهاجم بإحدى الرصاصات أسفل إبطه نتيجة لارتباكه، وتم نقله إلى المستشفى ومعالجته.