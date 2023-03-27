بعد تقرير الخارجية الأمريكية بشأن كوردستان.. واشنطن تؤكد عمق العلاقة مع أربيل

شفق نيوز / جددت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الاثنين، تأكيدها على مواصلة تعزيز العلاقات بين أربيل وواشنطن في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتجارية.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها القنصل الأمريكي في أربيل إيرفن هيكس، إلى دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، وكان في استقباله مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، وبحضور ممثلة حكومة الإقليم في أمريكا بيان سامي عبد الرحمن، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأشار دزيي، وفق البيان، إلى علاقات الصداقة التاريخية بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة، وشدد على أهمية "تعزيز العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات".

وتبادل الجانبان، وجهات النظر بشأن آخر التطورات السياسية، والتقرير الصادر مؤخراً عن وزارة الخارجية الأمريكية، ومجالات التنسيق والتعاون المشترك".

من جانبه، أعرب القنصل الأمريكي بحسب البيان، عن سعادته بهذا اللقاء، ولفت إلى علاقات التحالف والصداقة بين حكومة إقليم كوردستان والولايات المتحدة، مشدداً على أهمية "مواصلة تعزيز العلاقات بين الجانبين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتجارية".

وفي نهاية اللقاء، بحث الجانبان العلاقات بين أربيل وبغداد، وآخر المستجدات في إقليم كوردستان والعراق بشكل عام.

وردّت حكومة إقليم كوردستان، يوم الإثنين، على تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية صدر في آذار الجاري، وأدعى بوجود حالات تعذيب داخل سجون الإقليم، الأمر الذي نفته حكومة الإقليم نفيا قاطعا.

وأمس الأحد، انتقد مقر البارزاني، بشدة ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام من تصريحات على لسان أحد المسؤولين الأمريكيين التي وصف بها كيان إقليم كوردستان بـ"الكارتوني".