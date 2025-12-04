بعد احتراقها بالكامل.. دائرة البطاقة الوطنية في خبات خارج الخدمة لستة أشهر

شفق نيوز- أربيل

أعلن مدير دوائر البطاقة الوطنية في "كەورگۆسک وخبات ورزگاري" المقدم سمير صابر، يوم الخميس، أن دائرة البطاقة الوطنية في قضاء خبات تحتاج إلى مدة ستة أشهر لتعود إلى العمل بعد حادثة الاحتراق التي لحقت بها.

وقال المقدم صابر في مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "لجان التحقيق وصلت إلى موقع الحادث وأجرت تقييماً شاملاً لحجم الأضرار التي تعرضت لها الدائرة"، مبيناً أن "الخسائر كبيرة وتشمل احتراق معظم محتويات الدائرة".

وأضاف أن "الملفات والوثائق الخاصة بالأعوام 2023 و2024 و2025 العائدة للمواطنين ضمن حدود قضاء خبات، بما في ذلك ناحيتي رزگاري وكەورگۆسک، قد احترقت بالكامل بسبب الحادث".

وأشار صابر إلى أن "عدداً من الأجهزة والمعدات داخل الدائرة تعرضت للتلف، بينها (قاصة) الدائرة التي تعرضت للسرقة والتخريب"، مؤكداً أن "حجم الأضرار المادية لم يُقيَّم بعد بشكل رسمي".

ولفت إلى أن "دائرة البطاقة الوطنية في قضاء خبات تحتاج إلى مدة ستة أشهر لتعود إلى العمل من جديد".

وشهد قضاء خبات في أربيل، قبل يومين تخريبا غير مسبوق، بعدما أقدمت مجموعة مجهولة على تنفيذ أعمال شغب واسعة طالت عدداً من المؤسسات الحكومية، من بينها دائرة البطاقة الوطنية، مما ألحق أضراراً جسيمة ببناها التحتية وخدماتها، وتسبب بحرمان أكثر من 150 ألف مواطن من معاملاتهم اليومية.