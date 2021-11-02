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إبعاد لاهور شيخ جنكي وقيادات أخرى من الاتحاد الوطني الكوردستاني

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-02T17:20:54+0000
إبعاد لاهور شيخ جنكي وقيادات أخرى من الاتحاد الوطني الكوردستاني

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع خاص، يوم الثلاثاء، عن أبعاد لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك السابق لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني وعدد من أعضاء المجلس القيادي بقرار من المكتب السياسي للحزب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني قرر إبعاد لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك السابق للحزب وفقا للنظام الداخلي للحزب".

وأضاف، المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن "الحزب قرر كذلك ابعاد كل من الاء طالباني، وآراز شيخ جنكي، وزينو محمد، وشادوومان ملا حسن من الحزب"، مبينا أن "هؤلاء كانوا يشغلون أعضاء في المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني".

واشار المصدر إلى أن "هذه القرارات جاءت على خلفية أحداث الثامن من تموز الماضي وما لحقتها من مطورات في الأيام الماضية".

ومنذ تموز يوليو 2021 برز صراع الأجنحة داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني مع قيام بافل طالباني بالإطاحة بشريكه في قيادة الحزب، لاهور شيخ جنكي طالباني، وإعلان نفسه رئيساً للحزب.

وتصاعد التوتر بعد أن اتهمت قيادة الاتحاد لاهور طالباني بزرع جاسوس في بيت بافل، وأن محاولةً لقتل الأخير بالسم قد حصلت إثر ذلك.

ويأتي إبعاد لاهور بعد ساعات قليلة من إصداره بيانا هنأ فيه المرشحين الفائزين في الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة، مبديا أمله بحل المشكلات الداخلية للحزب في ظل الظروف القائمة.

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