بسبب مخالفتها.. اغلاق سبع شركات للادوية في اربيل

شفق نيوز/ اعلنت مديرية السيطرة النوعية على الادوية في اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن القيام بحملة للتفتيش في معامل صنع الأدوية، لافتة انها اغلقت سبعة معامل بسبب المخافة والتقصير في صناعة الدواء.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه في سلسلة البحث والتفتيش المستمرة لشعبة رقابة الأسواق التابعة لمديرية السيطرة النوعية للأدوية قامت بحملة بالتنسيق مع شرطة البلدية وبهدف التعرف على شكل عمل شركات الادوية، مشيرا الى انه بسبب مخالفة والتقصير تم اغلاق سبع شركات لانتاج الادوية في مدينة اربيل.

واضاف البيان ان مديرية السيطرة النوعية على الادوية (KMCA) مستمرة بمهمامها عن طريق اللجان الخاصة، لافتا الى انها تطمئن المواطنين من مخالفات قطاع الادوية ومواصفات المنتجات الدوائية.