بسبب انفجارات الغاز .. لا احتفالات رسمية برأس السنة الميلادية في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت دائرة الإعلام والمعلومات التابعة لحكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، أنه بسبب حوادث انفجارات الغاز تقرر إلغاء الإحتفالات الرسمية بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية في المحافظات الثلاث.

ونقلت الدائرة عن صابر حسين، مدير الإعلام في محافظة أربيل العاصمة، إنه "مع حلول العام الجديد تُقام بعض التحضيرات مثل تزيين قلعة أربيل الأثرية ومحيطها"، مستدركا القول إنه بسبب الحوادث السابقة الناجمة عن انفجارات الغاز في محافظتي السليمانية ودهوك، لن يكون هناك أي مراسم احتفالات رسمية على مستوى المحافظة لكن يمكن للمواطنين الاستمتاع بوقتهم".

بدوره قال صالح رحمن محمد، مسؤول قسم الإعلام في محافظة السليمانية: إنه "نظرا لتعرض محافظة السليمانية لانفجار في شبكة الغاز وسقوط عدد من المدنيين ضحايا، لن يتم تحديد أي مناسبة رسمية لهذا العام، ولكن يمكن للناس التعبير عن سعادتهم".

وفي الوقت نفسه، ليس من المقرر القيام بأي أنشطة رسمية في محافظة دهوك بهذه المناسبة ايضا، وفقا لدائرة الإعلام والمعلومات.

ولقي عدد من الأشخاص حتفهم فيما أُصيب العشرات بجروح خلال شهر كانون الثاني الماضي بحادثي انفجار في بنايتين بمحافظة السليمانية ودهوك جراء تسرب لمنظومتي غاز.

وعقب تلك الحوادث، وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بوقف جميع أشكال العمل بنظام الغاز وعدم استخدامها بأي شكل من الأشكال، كما وجه بإجراء تحقيق شامل مع جميع الأطراف.

وأعلنت حكومة إقليم كوردستان العراق، يوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية لمدة أسبوع كامل وذلك بمناسبة حلول أعياد رأس السنة الميلادية.

وقالت الحكومة في بيان أمس، إن العطلة تبدأ إعتباراً من يوم 25 من شهر كانون الأول الجاري وتنتهي يوم الأول من شهر كانون الثاني من العام 2023، مشيرة إلى استئناف الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية كافة في يوم 2 من شهر كانون الثاني المقبل.