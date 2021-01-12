برلمان كوردستان يقدم تقريرا عن المصافي المحلية لحكومة الإقليم

شفق نيوز/ قررت لجنة الثروات الطبيعية والطاقة في برلمان كردستان العراق، يوم الثلاثاء، تقديم تقرير الى حكومة إقليم كردستان عن المصافي المحلية للنفط والعمل على توفير الاكتفاء الذاتي من الوقود محليا.

وجاء في بيان للجنة ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه بعد تبادل الآراء ووجهات النظر لأعضاء اللجنة تقرر تقديم تقرير إلى مجلس الوزراء عن المصافي المحلية وطاقتها الاستيعابية في توفير الاحتياجات الداخلية للإقليم من الوقود.

وأشار البيان إلى أن الطاقة الاستيعابية الحالية للمصافي المحلية تصل الى 160 الف برميل من النفط يوميا، مشددا على ضرورة الاستفادة من المصافي المحلية.