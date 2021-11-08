برلمان كوردستان يتابع أوضاع اللاجئين الكورد على الحدود البيلاروسية

شفق نيوز/ اعلنت لجنة العلاقات والجاليات الكوردستانية في برلمان اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، انها تواصل متابعتها لاوضاع اللاجئين الكورد في دولة بيلاروسيا.

وجاء في بيان للجنة ورد لوكالة شفق نيوز أنه "بهدف متابعة وتقييم اوضاع لاجئي اقليم كوردستان على الحدود البيلاروسية، عقدت لجنة العلاقات والجاليات الكوردستانية في برلمان كوردستان اجتماعا قبل ظهر اليوم باشراف رئيسها ريبوار بابكيي وبحضور نائب رئيس اللجنة واعضائها.

واضاف انه "في بداية الاجتماع طرح رئيس اللجنة المحور الرئيس للاجتماع والذي تضمن متابعة وتقييم اوضاع اللاجئين على حدود دولة بيلاروسيا والدول الاخرى".

وتابع البيان ان "اعضاء اللجنة قاموا بعد ذلك بالتباحث اللازم بشأن هذه المسألة وطرحوا العديد من الملاحظات والمقترحات من اجل اغاثة ومعالجة اوضاع هؤلاء اللاجئين".

ونوه البيان الى انه "في ختام الاجتماع قررت اللجنة زيارة الجهات المختصة في الحكومة من اجل ان يكون الطرفان متعاونين بشكل اكبر وتحقيق تنسيق اعلى بينهما لايجاد حل للمواطنين العالقين بين حدود الدول والذين يعانون حاليا من ظروف سيئة جدا".