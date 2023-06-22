برلمانية كوردية توضح سبب تخفيض حصة اقليم كوردستان من تخصيصات تنمية الاقاليم

شفق نيوز/ أوضحت عضو اللجنة المالية النيابية، نرمين معروف، يوم الخميس، أسباب تخفيض حصة اقليم كوردستان من تخصيصات تنمية الاقاليم في الموازنة الاتحادية.

وقالت عضو مجلس النواب عن محافظة السليمانية، نرمين معروف، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، انه "بالرغم من ان حصة الاقليم في الموازنة الاتحادية تبلغ 12.67% الا ان حصة محافظات الاقليم من تنمية الاقاليم هي 11%، وذلك بسبب المحددات التي وضعت لتحديد نسبة كل محافظة من تنمية الاقاليم والمتمثلة بعدد السكان ونسبة الفقر".

وبينت انه "وفقا لاحصائيات وزارة التخطيط الاتحادية فإن محافظات الإقليم هي الأقل فقرا على مستوى العراق وبالخصوص محافظة السليمانية لهذا تم تقليل نسبة الاقليم".

وبشأن حصة الاقليم من الموازنة، اكدت معروف ان "نسبة الاقليم البالغة 12.67% لا تحتسب من الموازنة الكلية البالغة 199 تريليون دينار بل تحتسب من الموازنة بعد استقطاع النفقات الحاكمة والسيادية حتى تصل الى نحو 117 تريليون دينار ما يعني ان حصة الاقليم تبلغ 14 تريليوناً و700 مليار دينار، كما ان حصة الاقليم من الموازنة الحاكمة تبلغ قرابة تريليون و300 مليار دينار تصل الاقليم عينية وليست مادية".