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بذكرى فاجعة حلبجة .. الأهالي يطالبون بإعلانها المحافظة الـ19 في العراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-16T07:42:44+0000
بذكرى فاجعة حلبجة .. الأهالي يطالبون بإعلانها المحافظة الـ19 في العراق

شفق نيوز/ بدأت صباح اليوم الثلاثاء مراسم ذكرى الـ33 على فاجعة حلبجة بمسيرة من فلكه "عمر خاور" الى نصب الشهيد بحضور رئيس مجلس محافظة السليمانية آزاد حمه أمين ومحافظ حلبجة آزاد توفيق وعدد من المسؤولين والشخصيات السياسية والثقافية والاجتماعية.

وتم وضع أكليل من الزهور على نصب الشهيد وقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء المجزرة، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز.

وطالب جماهير حلبجة بالاهتمام بالمدينة وتقديم الخدمات وتعويض المتضررين وأن تكون حلبجة محافظة حسب الدستور والقانون العراقي.

من جهته قال شاخوان رؤوف عضو برلمان كوردستان عن محافظة حلبجة في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان اليوم ان ما قام به البعث بحق شعب كوردستان واهالي حلبجة جريمة قل نظيرها في ذلك العصر، مؤكدا على ضرورة توثيق هذه الجريمة وتأسيس أرشيف يليق بحجم الكارثة.

ودعا الى ضرورة تشكيل مجلس محافظة حلبجة، واتمام المديريات والدوائر الحكومية فيها لتقديم التسهيلات للسكان، وانجاز المشاريع الخدمية في المحافظة، وافتتاح منفذ "سازان" بين حلبجة وإيران بشكل رسمي والإهتمام بالزراعة لما تتمتع به حلبجة من خصوبة بالارض.

يشار أن هذا العام وبسبب الإجراءات الصحية اقتصرت المراسم على مسيرة وبعض النشاطات الفنية .

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