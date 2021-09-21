بدءاً من أكتوبر.. إلغاء الضرائب على 4 محاصيل زراعية في كوردستان

شفق نيوز/ قررت وزارة الزراعة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، إلغاء الضرائب والرسوم على 4 محاصيل زراعية للسيطرة على ارتفاع اسعارها في الأسواق المحلية.

جاء ذلك في كتاب وجهته وزيرة الزراعة في حكومة الإقليم بيكرد طالباني إلى وزارة المالية والاقتصاد.

وأفاد الكتاب بأنه تقرر إلغاء الضرائب والرسوم على محاصيل الطماطم والخيار والبامية والفلفل اعتبارا من الاول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وذلك للسيطرة على أسعارها في أسواق الاقليم.

وأشار الكتاب إلى أن ارتفاع أسعار تلك المواد كان بسبب نهاية موسم جنيها في الاقليم، وانعكس ذلك سلبا على القدرة الشرائية لمواطني الاقليم.