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بتوزيع الكمامات على الكسبة.. أربيل والقنصلية الألمانية تقودان عملية توعية ضد كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-06T10:03:28+0000
بتوزيع الكمامات على الكسبة.. أربيل والقنصلية الألمانية تقودان عملية توعية ضد كورونا

شفق نيوز/ أعلنت محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن انطلاق حملة توعية مشتركة بين كل من المحافظ اوميد خوشناو والقنصلية العامة الألمانية في أربيل.

وقال خوشناو، إنه "هناك ارتفاع للاصابات وحالات الوفيات ولهذا يجب ان نتخذ الخطوات اللازمة للعمل على تقليل الإصابات ومن هذه الإجراءات قطع الطرق مع مناطق وسط وجنوب البلاد".

وطالب خوشناو المواطنين بـ"الالتزام بالإجراءات الوقاية وهذه الحملة تتضمن توعية المواطنين على استخدام الكمامة والالتزام بالإجراءات الوقائية وان يساعدوننا ويتعاونون معنا في هذه الحملة التي هي بمساعدة من القنصلية الألمانية في أربيل".

بدوره قال القنصل الألماني العام في أربيل كلمنس زمتنر، إنه "يجب العمل على الوقاية من فيروس كورونا المستمر منذ اكثر من عام"، مبينا أن "حملة اليوم تتضمن توزيع الكمامات والمواد المعقمة على العمال والكسبة بمركز مدينة أربيل".

وأوضح أنه "في العام الماضي قدمنا مساعدات للعراق لمواجهة الوباء تقدر ب 60 مليون يورو لمواجهة فيروس كوروما ومن هذا المبلغ كانت حصة الإقليم نحو 10 مليون يورو".

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