بالوثائق.. مالية كوردستان تنفي صلة وزيرها بإعفاءات جمركية

شفق نيوز/ نفت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، المزاعم التي ربطت بين الوزير آوات شيخ جناب واعفاءات جمركية لشركة "خوشناو" بخصوص مشروع تسويق قمح فلاحي اقليم كوردستان، مبينة ان الوزير ليس له اي حق بمنح اعفاءات جمركية.

وجاء في بيان مديرية الاعلام والعلاقات ورد لوكالة شفق نيوز، انه "منذ مدة يقوم عدد من الصفحات والمواقع الكاذبة التي تدار بالمال الحرام بنشر الاكاذيب والاضاليل التي تزعم بان وزير المالية اصدر بصورة غير قانونية اعفاءات من الرسوم الجمركية لشركة (خوشناو)".

وبين أن "هذه اكاذيب وليس لها اية علاقة بالحقيقة"، مضيفة انه "من اجل توضيح الحقائق وانهاء الاكاذيب والبهتان والاضاليل ترى من الضرورة نشر بعض الحقائق للرأي العام".

واشار البيان الى انه "بعد موافقة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة وهيئة الاستثمار، تسلمت شركة (خوشناو) مشروع تسويق قمح الفلاحين، الذي يتألف من بناء 60 سايلو والعديد من معامل الطحين وتنعيم الحنطة والمدقوقة والبذور والمعكرونيات والسباغيتي والكيك والسيليلاك والعلف وعدد من المكونات الاخرى".

واضاف البيان ان وزارة المالية والاقتصاد ليس لها اية علاقة بالعقد والتصاميم والمستلزمات الاخرى للمشروع مثل (الاسمنت وحديد التسليح والصفائح المعدنية).

ونوه الى ان الاعفاءات الجمركية الرسمية تم اعتمادها وفقا للقانون رقم 4 لسنة 2006 الفقرة سادسا وليس لها اية علاقة بوزارة المالية، مبينا ان وزير المالية ليس له حق الاعفاء الجمركي لاي شخص وجهة وشركة ولم يسبق له ان قام بهذا العمل.

كما اشار البيان الى ان جميع قواعد البيانات (كمية حديد التسليح والاسمنت) بتشجيع الاستثمار بكتاب رسمي وبختم رسمي وتم بيان صحة الصدور وارسلت الى وزارة المالية، مبينا ان اضافة اية كميات كذب واضح.

واضاف البيان ان "وفقا لوصولات جمركية مرفقة لحد تاريخ اليوم من مجموع 47452 طنا تم جلب 2375 طنا من حديد التسليح ولم يتم جلب اي كمية من الاسمنت والبليت".

ونوه البيان الى ان رفع الدعوى لدى المحاكم حق محفوظ للوزير ووزارة المالية والاقتصاد.

وارفقت الوزارة مع البيان جميع التفصيلات الخاصة بالمشروع والموافقات الخاصة به.