بالذكرى 36 لعمليات الأنفال.. وقفات حداد ومعارض فوتوغرافية في إقليم كوردستان (صور)

شفق نيوز/ وجهت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، المدارس كافة بالوقوف "دقيقة صمت" حداداً على ضحايا عمليات الأنفال، فيما نظمت السليمانية معرضاً للصور الفوتوغرافية الخاصة بواقعة الأنفال التي تعرض لها الشعب الكوردي على يد النظام البعثي المباد، وذلك بمناسبة الذكرى 36 على الجريمة.

وبحسب بيان لوزارة تربية الإقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، فإنه استذكارا لأرواح ضحايا الإبادة الجماعية وعمليات الأنفال التي نُفذت ضد الشعب الكوردستاني، ستقف المدارس لحظات صمت حداداً على أرواح الضحايا قبل البدء بالدرس الأول"، لافتاً إلى أن "المدارس ستقوم بشرح هذه الابادة الجماعية للطلاب".

وفي السليمانية، قالت ديمن محمد مسؤولية منظمة قصص الأنفال، لوكالة شفق نيوز: "بمناسبة الذكرى الـ(36) لواقعة الأنفال سيئة الصيت أقمنا اليوم هذا المعرض الفوتوغرافي للفنان جوهر كاني هنجيري".

وأضافت محمد، أن "المعرض تضمن 36 صورة فوتوغرافية للتعبير عن سنوات الذكرى منذ بدايتها ولغاية الآن"، مشيرة إلى أن "المعرض سيكون كذلك يوم غد في قضاء جمجمال، وستستمر نشاطاته لنهاية شهر أيار المقبل في كرميان وباقي المناطق التي تعرض أهلها لعمليات الأنفال، كون هذه الجريمة سيئة الصيت استمرت لغاية شهر أيلول في حينها".

وعمليات الأنفال أو حملة الأنفال (بالكوردية: کارەساتی ئەنفال)، هي إحدى عمليات الإبادة جماعية التي قام بها النظام العراقي المباد برئاسة صدام حسين سنة 1988 ضد الكورد في إقليم كوردستان، وقد أوكلت قيادة الحملة إلى "علي حسن المجيد" الذي كان يشغل منصب أمين سر مكتب الشمال لحزب البعث، وبمثابة الحاكم العسكري للمنطقة.

وكان وزير الدفاع العراقي في النظام السابق، سلطان هاشم، القائد العسكري للحملة، وقد اعتبرت الحكومة العراقية آنذاك الكورد مصدر تهديد لها، وقد سميت الحملة بالأنفال نسبة للسورة رقم 8 من القرآن الكريم، و(الأنفال) تعني الغنائم أو الأسلاب، والسورة تتحدث عن تقسيم الغنائم بين المسلمين بعد معركة بدر في العام الثاني من الهجرة.

واستخدمت البيانات العسكرية خلال الحملة "الآية رقم 11" وقام بتنفيذ تلك الحملة قوات الفيلقين الأول والخامس في كركوك وأربيل مع قوات منتخبة من الحرس الجمهوري، بالإضافة إلى قوات الجيش الشعبي وافواج ما يُسمى بالدفاع الوطني التي شكلها النظام السابق، وتضمنت العملية 6 مراحل.