بالتزامن مع استعدادات العيد .. مهرجان لدعم النساء العاملات في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ اقامت منظمة تطوير التراث في السليمانية، اليوم السبت، مهرجاناً يهدف إلى دعم المراة في مجال ريادة الأعمال وتوفير سوق لمنتجاتها، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات الجاري لعيد الأضحى.

وقالت سميرة صالح المشرفة على المهرجان في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن المعرض شارك فيه نحو 100 امراة من مختلف مناطق السليمانية، و بعضهن من ذوي الإعاقة أو من الصم البكم.

وأضافت أن، المهرجان يسعى إلى توفير فرصة للنساء لعرض منتجاتهن وترويجها للجمهور، وستتيح لهن أيضًا الفرصة للتواصل والتفاعل مع الجمهور وتوسيع وتسويق منتجاتهم بشكل أكبر.

وبينت صالح أن المهرجان يتضمن عرض منتجات متنوعة من صنع النساء، منها: مشغولات يدوية، وأعمال حرفية، ومنسوجات، وتحف خشبية، و فسيفساء، وتطريز يدوي، ومنتجات غذائية، مؤكدة ان اختيار هذا التوقيت جاء بالتزامن من الاستعداد لعيد الأضحى المبارك .

واشارات الى انه يأتي إطلاق هذا المهرجان لأهمية تعزيز المشاركة النسائية في مجال ريادة الأعمال وتوفير الدعم اللازم لتحقيق النجاح والاستمرارية في هذا المجال.

وتابعت المشرفة عليه القول، إن هذا المهرجان فرصة عظيمة لتعزيز المشاركة النسائية في مجال ريادة الأعمال ودعم الأعمال الصغيرة التي تديرها النساء.