بافل يزور شاسوار بعد خروجه من السجن: حكومة كوردستان على الطاولة

شفق نيوز- السليمانية

زار رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، يوم السبت، رئيس حركة الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، في قرية ألماني بمحافظة السليمانية، عقب خروج الأخير من السجن.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الزيارة جاءت لبحث مبادرة قدمتها حركة الجيل الجديد تتعلق بتشكيل الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان، حيث جرى خلال اللقاء تبادل الآراء بشأن مسار تشكيل الحكومة المقبلة وآلياتها.

وأضاف أن اللقاء يندرج ضمن الحراك السياسي المستمر بين القوى والأطراف الكوردستانية، في إطار المشاورات الجارية للتوصل إلى تفاهمات حول تشكيل حكومة إقليم كوردستان الجديدة.

وفي 12 آب/أغسطس 2025، جرى اعتقال شاسوار عبد الواحد، رئيس حركة الجيل الجديد، بتهمة تهديد النائب في برلمان إقليم كوردستان (الدورة الخامسة) شادي نوزاد، وفي 2 أيلول/سبتمبر 2025، أصدرت المحكمة حكماً بسجنه لمدة خمسة أشهر، قبل أن يتم الإفراج عنه يوم أمس الأربعاء بكفالة مالية.

واقدم القضاء في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء الماضي، على الإفراج عن رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد.

وأعرب عبد الواحد، يوم الخميس الماضي، عن شكره لجميع الشخصيات والجهات السياسية التي أبدت مواقف داعمة له عقب اعتقاله، مؤكداً امتلاكه عشر دعاوى قضائية.

والخميس الماضي، دعا بافل جلال طالباني، شاسوار عبد الواحد، إلى عقد اجتماع مشترك، مؤكداً استعداد حزبه للحوار الجاد من أجل مناقشة تعديل الأوضاع السياسية والإدارية في إقليم كوردستان.