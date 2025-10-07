بافل طالباني: نسعى لبناء شراكة مؤسساتية مع الديمقراطي الكوردستاني

شفق نيوز- أربيل

أكد رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل جلال طالباني، يوم الثلاثاء، سعي حزبه لبناء شراكة مؤسساتية مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني في إقليم كوردستان.

وقال طالباني خلال كلمة له في جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر "ميري" بأربيل، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "من أبرز نقاط قوة كوردستان قدرتها على إدارة مفاوضات قائمة على روح المجتمع، لا على المصالح الفردية، أحياناً نبدو وكأننا لا نملك مؤسسات، بل أشخاصاً، وهذه ليست الطريقة الصحيحة لبناء وطن".

وأضاف: "أنا لست سعيداً بهذا الواقع، لأن ما نحتاج إليه حقاً هو بناء مجتمعات مؤسسية حقيقية، قادرة على الاستمرار والتطور، وما يجعلني أكثر تفاؤلاً هو أن الأصدقاء في الحزب الديمقراطي الكوردستاني يدركون هذه الحقيقة، ويريدون التحرك معنا في هذا الاتجاه المشترك".

وأوضح أن المرحلة الحالية تمثل فرصة لكوردستان لاستعادة العديد من الحقوق التي انتقلت إلى بغداد خلال السنوات الماضية، معبّراً عن حماسه للمرحلة المقبلة وما ستشهده التحالفات السياسية في بغداد والعراق عموماً من تغيّرات.

وأشار طالباني إلى تأثير الأموال الخارجية على السياسات والمواقف، مؤكداً ضرورة "عدم قبول الأموال أو التمويلات من أي دولة أو جهة خارجية، لأنه السبيل الوحيد لبناء استقلالية حقيقية وصورة نظيفة لأي مشروع سياسي أو مجتمعي".

وحول احتياجات العراق اليوم، قال طالباني إن "البلاد بحاجة إلى تغيير حقيقي ومحرك عراقي مستقل يقودها بعيداً عن التأثيرات الخارجية غير المباشرة، مع الحفاظ على التعاون مع الدول الأخرى بما يخدم مصالح العراقيين أولاً".

وأضاف أن نحو 70% من العراقيين لا يشاركون بفعالية في الانتخابات بسبب شعورهم بعدم الرضا عن الأوضاع الحالية، مشدداً على أهمية وجود قيادة واضحة ونزيهة لاستعادة ثقة المواطنين وإشراكهم في العملية السياسية بشكل فاعل.

وعن سوريا وعلاقات دمشق مع قوات SDF، أكد طالباني أن التعاون ممكن إذا كانت توقعات دمشق واقعية، وأن الطلبات الصحيحة يجب أن تضمن الاستقرار في المناطق الكوردية، بما يشمل الاعتراف باللغة والثقافة الكوردية وحماية المجتمعات وإنشاء أجهزة أمنية محلية موثوقة بالتنسيق مع الجهات الكبرى والدولية.

وأكد أن الهدف هو خلق بيئة مستقرة في سوريا، تعمل لمصلحة جميع المواطنين بعيداً عن الصراعات مع أجهزة أو قوى خارجية.