باستثناء الحالات الطارئة.. المنظمات الصحية في السليمانية تنفذ مقاطعة شاملة

شفق نيوز/ أعلنت المنظمات الصحية في محافظة السليمانية اليوم مقاطعة شاملة للمراكز الإدارية والصحية، مع الإبقاء على العمل في المواقع الطارئة فقط، وذلك احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم.

وأكدت النقابات المهنية أنها لن تستأنف عملها بالكامل إلا بعد استلام جميع الرواتب المتأخرة لهذا العام، إلى جانب ضمانات بشأن الرواتب المستقبلية.

و خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم السبت بمشاركة نقابات الأطباء العموميين، (أطباء الأسنان، الصيادلة، علماء الأحياء، والعاملين في الأقسام الصحية والكيميائية والفيزيائية)، حضرته وكالة شفق نيوز أعلن بريار ازاد مسؤول نقابة الكوادر الصحية ان "تلك الجهات قررت ببدء مقاطعة شاملة للمراكز الإدارية والصحية باستثناء الحالات الطارئة".

وأكد أن "المقاطعة ستستمر حتى استلام رواتب أشهر تشرين الاول والثاني وكانون الاول، والتي تمثل الرواتب المتأخرة لهذا العام، على أن يتم صرفها في غضون عشرة أيام".

وأضافت النقابات أن عدم تحقيق المطالب خلال المهلة المحددة سيقود إلى تصعيد جديد في المواقف الاحتجاجية، سيتم الإعلان عنه لاحقاً عبر بيانات رسمية، مع إشعار كافة التخصصات الصحية بالإجراءات المقبلة.

كما شددت تلك الجهات على أن مطالبهم لا تقتصر على الرواتب الحالية فقط، بل تشمل ضرورة وضع خطة واضحة لضمان انتظام الرواتب للعام المقبل، ما يعكس التزام الحكومة تجاه العاملين في القطاع الصحي.

وأكدت المنظمات الصحية أن الإضراب الحالي لن يؤثر على تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين، لكنها في الوقت ذاته حذرت من أن استمرار الأزمة سيؤثر على استقرار القطاع الصحي بشكل عام. وأشارت إلى أن الإجراءات التصعيدية ستظل مرهونة بردود الفعل الحكومية في الأيام المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاحتجاجات المستمرة التي تشهدها المؤسسات الحكومية في إقليم كردستان نتيجة تأخر صرف الرواتب.

ويواجه العاملون في القطاع الصحي ضغوطاً متزايدة بسبب عدم استلام مستحقاتهم المالية لعدة أشهر، ما أدى إلى تصعيد المطالب من قبل النقابات والجمعيات الصحية. ويعد القطاع الصحي من أكثر القطاعات تأثراً بالأزمة المالية، حيث شهد العديد من الإضرابات في السنوات الأخيرة، وسط دعوات متكررة للحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لحل هذه المشكلة المتفاقمة.