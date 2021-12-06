بارزاني يأمر بتأمين احتياجات البيشمركة والتنسيق التام مع الجيش العراقي

شفق نيوز/ أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، على الوصول الى اقصى درجات التعاون والتنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي لسد الثغرات الأمنية التي يستغلها تنظيم داعش.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "من اجل التصدي لإرهابيي داعش وهزيمتهم يتوجب تأمين اقصى درجات التعاون والتنسيق العسكري المتين بين البيشمركة والجيش العراقي وملء جميع الفراغات والثغرات الامنية بين الجانبين من اجل التمكن من مواجهة العدو الداعشي المشترك الذي يشكل تهديدا لامن واستقرار البلاد باكملها".

يتبع...