سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بارزاني يأمر بتأمين احتياجات البيشمركة والتنسيق التام مع الجيش العراقي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-06T14:46:43+0000
بارزاني يأمر بتأمين احتياجات البيشمركة والتنسيق التام مع الجيش العراقي

شفق نيوز/ أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، على الوصول الى اقصى درجات التعاون والتنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي لسد الثغرات الأمنية التي يستغلها تنظيم داعش.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "من اجل التصدي لإرهابيي داعش وهزيمتهم يتوجب تأمين اقصى درجات التعاون والتنسيق العسكري المتين بين البيشمركة والجيش العراقي وملء جميع الفراغات والثغرات الامنية بين الجانبين من اجل التمكن من مواجهة العدو الداعشي المشترك الذي يشكل تهديدا لامن واستقرار البلاد باكملها".

يتبع...

related

صور.. رئيس إقليم كوردستان يعقد اجتماعاً مع قيادات عسكرية وأمنية

Date: 2021-12-06 11:48:48
صور.. رئيس إقليم كوردستان يعقد اجتماعاً مع قيادات عسكرية وأمنية

رئيس اقليم كوردستان يعلن قرارات جديدة تخص البيشمركة

Date: 2021-05-03 12:36:44
رئيس اقليم كوردستان يعلن قرارات جديدة تخص البيشمركة

البيشمركة والجيش العراقي يتفقان على تشكيل لواءين مشتركين في مناطق التماس

Date: 2021-08-12 12:18:27
البيشمركة والجيش العراقي يتفقان على تشكيل لواءين مشتركين في مناطق التماس

نيجيرفان بارزاني يعلن العمل على تأسيس قوة منظمة غير حزبية في كوردستان

Date: 2019-11-12 11:03:27
نيجيرفان بارزاني يعلن العمل على تأسيس قوة منظمة غير حزبية في كوردستان

على وقع هجمات داعش.. رئيس إقليم كوردستان يعقد اجتماعاً عاجلاً مع قوات البيشمركة

Date: 2021-12-05 20:43:21
على وقع هجمات داعش.. رئيس إقليم كوردستان يعقد اجتماعاً عاجلاً مع قوات البيشمركة

صور.. بعد نزوح خشية اجتياح لداعش.. الأهالي يعودون إلى "لهيبان" تحت حماية البيشمركة

Date: 2021-12-06 07:33:06
صور.. بعد نزوح خشية اجتياح لداعش.. الأهالي يعودون إلى "لهيبان" تحت حماية البيشمركة

نيجيرفان بارزاني يبحث مع وفد أمريكي دور البيشمركة بحماية المتنازع عليها

Date: 2019-10-03 17:14:33
نيجيرفان بارزاني يبحث مع وفد أمريكي دور البيشمركة بحماية المتنازع عليها

القائد العام لقوات بيشمركة اقليم كوردستان يعلق على هجوم كولجو

Date: 2019-12-05 10:39:19
القائد العام لقوات بيشمركة اقليم كوردستان يعلق على هجوم كولجو