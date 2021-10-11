بارزاني يهنئ بانتصار "البارتي" ويوجه دعوة للأطراف الكوردية

شفق نيوز/ دعا الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، الاطراف الكوردستانية إلى الوحدة لتحقيق مصالحها المشتركة بعد نجاح العملية الانتخابية، وان تعيد بناء العلاقات بين اقليم كوردستان والعراق الاتحادي على اساس الشراكة الحقيقية.

وجاء في بيان لبارزاني وهو رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ورد لوكالة شفق نيوز، انه يهنئ الشعب الكوردستاني بمناسبة نجاح عملية انتخابات مجلس النواب العراقي وانتصار الحزب الديمقراطي الكوردستاني فيها.

وهنأ بارزاني "كوادر واعضاء وانصار البارتي الذين استطاعوا احراز الانتصار في تنافس حضاري هادئ للحزب ونهجه وبعث الراحة في ارواح الشهداء"، مبينا ان "انتصار البارتي في هذه الانتخابات يعني انتصار المبادئ والقيم والاسس التي يقف عليها نضال الشعب الكوردستاني وهي رسالة لجميع الجهات بان الشعب الكوردستاني لا يتنازل في جميع الاحوال عن تاريخه وقيمه".

واضاف بارزاني انه يتوجب ان يتحول انتصار "البارتي" الى سبب لان يقدم مسؤولو وكوادر واعضاء "البارتي" خدمة اكبر للناس، ويتذكروا دائما النصيحة الغالية للبارزاني (الملا مصطفى) حينما قال"لاتكونوا مغرورين في النصر ولا يائسين في الهزيمة".

ووجه بارزاني بهذه المناسبة ايضا الشكر للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاجهزة الامنية وجميع الاطراف المعنية في اقليم كوردستان والعراق الاتحادي الذين استطاعوا بالسهر والتعب ان يكونوا سببا في انجاح العملية الانتخابية النيابية، مثمنا دور رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في اجراء الانتخابات.

واشار بارزاني الى ان نجاح العملية الانتخابية هو انتصار ارادة الشعب وانتصار للديمقراطية، متمنيا بعد هذه الانتخابات ان تكون الاطراف الكوردستانية متوحدة ومكملة لبعضها وان تكون معا وتعمل من اجل هدف مشترك من اجل المصالح وان تعيد بناء العلاقات بين اقليم كوردستان والعراق الاتحادي على اساس الشراكة الحقيقية.

وجدد بارزاني "الشكر لشعب كوردستان والشكر الخاص للاخوة والاخوات الصامدين واصحاب الايمان في كركوك قلب كوردستان".

وجرت الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة أمس الأحد بنسبة مشاركة بلغت ٤١ بالمئة.

ووفق النتائج الأولية، فإن "الكتلة الصدرية" بزعامة مقتدى الصدر حلت أولا بحصوله على ٧٣ مقعدا، وحل تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي ثانيا بـ41 مقعداً، ثم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ37 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ32 مقعداً.