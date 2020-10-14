بارزاني يعلن عن تطور في بنى الطاقة من اجل "كوردستان اقوى"

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاربعاء، على بذل جميع الجهود لتشييد البنى التحتية لـ"كوردستان اقوى"، مبيناً أن قطاع الكهرباء واحد من القطاعات التي يجري فيها الاستثمار بشكل اكبر .

وكتب بارزاني في احدث تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "نقوم بالاستثمار من اجل تقدم البنى التحتية للطاقة، ومن اجل تطوير استثمار الكهرباء وبناء كوردستان اقوى".

وأوضح أنه "كلما كان قطاع الكهرباء أكبر فأن البنى التحتية للطاقة في اقليم كوردستان تتطور بشكل اكبر".

وكانت الكابينة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان قد وضعت في برنامجها قطاع الكهرباء في مقدمة القطاعات التي ستقوم بالاستثمار والتطوير كونها اساسا لتطوير كثير من القطاعات الاخرى.

وكان رئيس الحكومة مسرور بارزاني قد اكد خلال التقرير الذي قرأه في برلمان كوردستان مؤخرا "في مجال زيادة انتاج الكهرباء عن طريق معالجة وحدات الكهرباء، زيادة كمية الغار الطبيعي وتفعيل وتشغيل المحطة الغازية في خبات والذي ادى الى زيادة 843 ميغاواط من الكهرباء واضافتها الى الشبكة الكهربائية في الاقليم وبالنتيجة ولاول مرة وصل مستوى انتاج الكهرباء الى (3.700) ميغاواط".

واضاف "هذا بالإضافة الى 260 ميغاواط الممنوحة لمحافظة نينوى و56 ميغاواط الممنوحة لمحافظة كركوك، فان مجموع الكهرباء الذي يتم توزيعه في الاقليم يصل لما بين (20-21) ساعة من الكهرباء بالإضافة الى تخفيض الصرفيات وزيادة واردات الكهرباء وتوزيع المقاييس الذكية لتوزيع الكهرباء".