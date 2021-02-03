بارزاني يحيل ضباطاً كباراً في مؤسسة الأمن "الآسايش" على التقاعد

شفق نيوز/ احال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اربعة ضباط كبار تابعين الى مؤسسة الأمن "الآسايش" على التقاعد.

ووفقا لوثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ومذيلة بتوقع رئيس الحكومة فإنه إستناداً الى الأمر الاقليمي المرقم (264) في 10 – 12 – 2020 قررنا الآتي: إحالة الرتب ادناه في ملاك مؤسسة "آسايش" اقليم كوردستان على التقاعد.

والضباط الذين احالهم بارزاني على التقاعد هم كل من: اللواء سيف الدين علي احمد، اللواء حسن نوري محمد أمين، اللواء رفيق محمد قادر، اللواء أنور عزيز باوه حمد، مشيرا الى بلوغهم السن القانوني للإحالة على التقاعد.