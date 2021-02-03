سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بارزاني يحيل ضباطاً كباراً في مؤسسة الأمن "الآسايش" على التقاعد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-03T09:12:14+0000
بارزاني يحيل ضباطاً كباراً في مؤسسة الأمن "الآسايش" على التقاعد

شفق نيوز/ احال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اربعة ضباط كبار تابعين الى مؤسسة الأمن "الآسايش" على التقاعد.

ووفقا لوثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ومذيلة بتوقع رئيس الحكومة فإنه إستناداً الى الأمر الاقليمي المرقم (264) في 10 – 12 – 2020 قررنا الآتي: إحالة الرتب ادناه في ملاك مؤسسة "آسايش" اقليم كوردستان على التقاعد.

والضباط الذين احالهم بارزاني على التقاعد هم كل من: اللواء سيف الدين علي احمد، اللواء حسن نوري محمد أمين، اللواء رفيق محمد قادر، اللواء أنور عزيز باوه حمد، مشيرا الى بلوغهم السن القانوني للإحالة على التقاعد.

related

رئيس حكومة إقليم كوردستان يزور الأردن

Date: 2020-03-01 10:00:12
رئيس حكومة إقليم كوردستان يزور الأردن

بارزاني يوجز ملخصا عن عمل حكومته بـ100 يوم: كوردستان الان اكثر قوة واستقرارا

Date: 2019-12-07 19:07:50
بارزاني يوجز ملخصا عن عمل حكومته بـ100 يوم: كوردستان الان اكثر قوة واستقرارا

بارزاني يبلغ تركيا رفض اقليم كوردستان لتواجد الـpkk في سنجار وباقي المناطق

Date: 2019-11-28 13:39:10
بارزاني يبلغ تركيا رفض اقليم كوردستان لتواجد الـpkk في سنجار وباقي المناطق

"ابو الحارث ديالى " داعشي "كبير" بقبضة الاسايش في اقليم كوردستان

Date: 2020-02-03 11:33:39
"ابو الحارث ديالى " داعشي "كبير" بقبضة الاسايش في اقليم كوردستان

مسرور بارزاني يتعهد بالاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان

Date: 2019-06-12 14:46:29
مسرور بارزاني يتعهد بالاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان

مسرور بارزاني للبنتاغون: كوردستان عامل استقرار في المنطقة

Date: 2019-11-25 19:33:29
مسرور بارزاني للبنتاغون: كوردستان عامل استقرار في المنطقة

انطلاق الدراسة في مدن كوردستان بمشاركة مليون و700 ألف طالب

Date: 2019-09-21 08:03:49
انطلاق الدراسة في مدن كوردستان بمشاركة مليون و700 ألف طالب

واشنطن مستعدة لدعم اقليم كوردستان وزيادة الاستثمار فيه

Date: 2019-07-17 22:08:37
واشنطن مستعدة لدعم اقليم كوردستان وزيادة الاستثمار فيه