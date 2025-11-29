بارزاني يجدد دعمه لعملية السلام في تركيا ويشكر أردوغان ويثني على موقف أوجلان

شفق نيوز - شرناخ

جدد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم السبت، دعمه لعملية السلام في تركيا، مشيدا بموقف زعيم حزب العمال الكوردستاني عبدالله أوجلان بما قدمه من الخطوات الايجابية بهذا المجال.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال المنتدى الدولي الرابع حول الشاعر الكوردي ملا جزيري في مدينة جزيرة بوتان في تركيا.

وقال بارزاني في جانب من كلمته، "هنا اود ان اشير الى التحول الكبير الذي حدث في المنطقة، وهي عملية السلام في تركيا"، مردفا بالقول "نحن سعداء جدا بالبدء في هذه العملية التي انطلقت بشكل منظم لأن الشعب والبرلمان والحكومة وجميع الاحزاب والاطراف السياسية في تركيا يدعمونها".

وأضاف "وهنا أتوجه بالشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والدولة والبرلمان والشعب التركي لفتحهم أبواب السلام والذي هو افضل خيار، وكذلك أثنى على موقف عبدالله أوجلان الذي قام بخطوات ايجابية بهذا الصدد".

وتابع الزعيم الكوردي بالقول: نحن ندعم بكل قوة هذه العملية، ونحن مستعدون لتقديم كل ماهو باستطاعتنا في سبيل انجاحها".