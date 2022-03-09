بارزاني يبحث مع وفد امريكي حماية الاستقرار السياسي والامني في العراق

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني مع وفد دبلوماسي امريكي رفيع، اليوم الاربعاء، آخر تطورات العملية السياسية وآليات اجتياز التحديات وحماية الاستقرار في العراق.

وجاء في بيان لمقر بارزاني، ورد لوكالة شفق نيوز، أنه استقبل في منتجع صلاح الدين باربيل، اليوم، وفداً من وزارة الخارجية الامريكية ضم نائبة معاون وزير الخارجية الامريكي جينيفر غافيتو والسفير الامريكي في بغداد ماثيو تولر والقنصل لعام الامريكي في اربيل روبرت بالادينو وعددا من المستشارين العسكريين والسياسيين.

وأشار البيان إلى أن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع الاوضاع في العراق، وآخر التطورات السياسية والعملية السياسية واليات اجتياز التحديات وحماية الاستقرار، مبيناً أنهما أكدا على التنسيق والعمل المشترك بين قوات البيشمركة والقوات العراقية ضد شرور الارهاب.

وأضاف البيان أن الوفد الضيف جدد التأكيد خلال الاجتماع على ان امريكا تولي اهمية كبيرة بمكانة واسقرار اقليم كوردستان، موضحاً أن اوضاع سوريا والتطورات الميدانية لمواجهة الارهاب في هذا البلد كانت محورا اخر في الاجتماع.