سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بارزاني يبحث مع وفد امريكي حماية الاستقرار السياسي والامني في العراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-09T14:45:29+0000
بارزاني يبحث مع وفد امريكي حماية الاستقرار السياسي والامني في العراق

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني مع وفد دبلوماسي امريكي رفيع، اليوم الاربعاء، آخر تطورات العملية السياسية وآليات اجتياز التحديات وحماية الاستقرار في العراق.

وجاء في بيان لمقر بارزاني، ورد لوكالة شفق نيوز، أنه استقبل في منتجع صلاح الدين باربيل، اليوم، وفداً من وزارة الخارجية الامريكية ضم نائبة معاون وزير الخارجية الامريكي جينيفر غافيتو والسفير الامريكي في بغداد ماثيو تولر والقنصل لعام الامريكي في اربيل روبرت بالادينو وعددا من المستشارين العسكريين والسياسيين.    

وأشار البيان إلى أن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع الاوضاع في العراق، وآخر التطورات السياسية والعملية السياسية واليات اجتياز التحديات وحماية الاستقرار، مبيناً أنهما أكدا على التنسيق والعمل المشترك بين قوات البيشمركة والقوات العراقية ضد شرور الارهاب.

وأضاف البيان أن الوفد الضيف جدد التأكيد خلال الاجتماع على ان امريكا تولي اهمية كبيرة بمكانة واسقرار اقليم كوردستان، موضحاً أن اوضاع سوريا والتطورات الميدانية لمواجهة الارهاب في هذا البلد كانت محورا اخر في الاجتماع.

related

السفير الأمريكي لبارزاني: اقليم كوردستان نموذج للاستقرار والتنمية مقارنة مع باقي أجزاء العراق

Date: 2021-06-21 11:22:56
السفير الأمريكي لبارزاني: اقليم كوردستان نموذج للاستقرار والتنمية مقارنة مع باقي أجزاء العراق

أمريكا تصف علاقتها مع إقليم كوردستان بالشراكة الاستراتيجية

Date: 2021-10-25 12:07:22
أمريكا تصف علاقتها مع إقليم كوردستان بالشراكة الاستراتيجية

بارزاني ينعى سردار آغا ويوجه رسالة

Date: 2021-02-07 13:49:35
بارزاني ينعى سردار آغا ويوجه رسالة

مسعود بارزاني يبعث موفداً للاطمئنان على صحة أمير الكويت

Date: 2019-08-27 20:53:44
مسعود بارزاني يبعث موفداً للاطمئنان على صحة أمير الكويت

مسعود بارزاني يهنئ الايزيديين بعيد "الصيام"

Date: 2021-12-16 14:22:30
مسعود بارزاني يهنئ الايزيديين بعيد "الصيام"

مسعود بارزاني في رسالة مؤثرة: الآن أشعر بحجم خسارة مام جلال

Date: 2020-10-03 13:58:23
مسعود بارزاني في رسالة مؤثرة: الآن أشعر بحجم خسارة مام جلال

بارزاني وقرداغي يبحثان الاعمال الخيرية وعمل المنظمات الانسانية في كوردستان

Date: 2021-05-22 13:40:36
بارزاني وقرداغي يبحثان الاعمال الخيرية وعمل المنظمات الانسانية في كوردستان

اربعة ملفات على طاولة مباحثات مسعود بارزاني وسفير الفاتيكان

Date: 2019-11-10 14:10:55
اربعة ملفات على طاولة مباحثات مسعود بارزاني وسفير الفاتيكان