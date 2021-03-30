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رئيس الإقليم ولودريان يؤكدان ضرورة استمرار مهمة التحالف الدولي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-30T19:07:23+0000
رئيس الإقليم ولودريان يؤكدان ضرورة استمرار مهمة التحالف الدولي

شفق نيوز/ التقى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، في باريس مع وزير الخارجية الفرنسي جاف ايف لودريان في باريس، واكد الجانبان على وجود رغبة مشتركة لتطوير العلاقات بين العراق والاقليم مع فرنسا واستمرار مهمة التحالف الدولي في العراق لمواجهة تنظيم داعش ومنع عودته للظهور. 

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان الجانبين ناقشا خلال الاجتماع تنمية العلاقات بين اقليم كوردستان والعراق مع فرنسا واوضاع العراق واقليم كوردستان والمنطقة والانتخابات والعملية السياسية في العراق ومخاطر الارهاب وعودة ظهور داعش، ومهمة التحالف الدولي في العراق واوضاع المكونات والنازحين واللاجئين في اقليم كوردستان. 

واضاف البيان ان الجانبين اكدا على رغبة مشتركة لتطوير العلاقات بين العراق واقليم كوردستان مع فرنسا واستمرار مهمة التحالف الدولي ضد داعش، مشددين على ضرور التعاون ومساعدة العراق لمواجهة الارهاب. 

وتابع ان الاجتماع شهد في محور اخر الحديث عن التعاون والمشاركة بين العراق واقليم كوردستان ودعم فرنسا والمجتمع الدولي لحل المشكلات والعمل من اجل الامن والاستقرار في العراق والمنطقة.

وكان بارزاني قد وصل مساء الاثنين إلى باريس في إطار زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

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