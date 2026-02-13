بارزاني: نقدّر تمديد بقاء القوات الألمانية في كوردستان وتدريب البيشمركة

شفق نيوز- ميونخ

أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الجمعة، عن تقديره على تمديد بقاء القوات الألمانية في كوردستان، وما تقدمه تمرين وتدريب لقوات البيشمركة ومساندة عملية الإصلاح في وزارتهم.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اجتمع مساء اليوم، مع وزير دفاع جمهورية ألمانيا الاتحادية بوريس بيستوريوس، على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن".

ولفت إلى أنه "خلال الاجتماع، جرى بحث العلاقات والتعاون المشترك للعراق وإقليم كوردستان مع ألمانيا في المجالين العسكري والأمني".

وأعرب بارزاني، بحسب البيان، عن شكره وتقديره لـ"تمديد تفويض القوات العسكرية الألمانية للعمل في العراق وإقليم كوردستان، وللمساعدات الألمانية ودورها الاستشاري في تمرين وتدريب قوات البيشمركة ومساندة عملية الإصلاح في وزارة شؤون البيشمركة".

من جانبه، أعرب بيستوريوس، عن التزام بلده بـ"مواصلة مساندة العراق وإقليم كوردستان كصديق وحليف"، مؤكداً على "أهمية حماية الأمن والاستقرار واستمرار التعاون المشترك على مواجهة الإرهاب".

وأوضح البيان أن "الأوضاع في سوريا والتطورات في المنطقة عموماً، شغلت محوراً آخر للاجتماع".