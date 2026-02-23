بارزاني الخيرية تطلق مشروعاً لإفطار 1000 عامل يومياً في سوق أربيل (صور)

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مؤسسة بارزاني الخيرية، يوم الاثنين، عن إطلاق مشروع إنساني خاص بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، يستهدف شريحة العمال والكسبة في مركز محافظة أربيل.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، في أربيل، أن المشروع يهدف إلى توفير وجبات إفطار رمضانية متكاملة لـ1000 عامل وكاسب من العاملين في سوق أربيل بشكل يومي طيلة أيام الشهر.

وأضاف المراسل أن هذه المبادرة تأتي في إطار التكافل الاجتماعي، بحسب المؤسسة وبالتعاون مع جهات أخرى حيث ستستمر طيلة شهر رمضان.