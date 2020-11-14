باحث كوردي يبتكر "درعاً" واقياً للرصاص ويضعه تحت خدمة البيشمركة

شفق نيوز/ تمكن باحث كوردي، من انتاج درع واق للرصاص بمواصفات عالمية، مصنوع من القماش بوزن لا يتجاوز الـ4 كيلو غرام.

وقال زهير عمر أحمد الاستاذ في الجامعة التكنولوجية بمحافظة دهوك لوكالة شفق نيوز؛ إن الدرع الواقي للرصاص أنجز بعد سنوات من الجهد العلمي، حيث كان جزءا من مشروع رسالة الماجستير التي حصلت عليها من إحدى الجامعات التركية، ومن ثم سجلت براءة الاختراع من جامعة ايرلندية، ليتم تتويج هذا العمل بانتاج الدرع الواقي في كوردستان.

وأضاف أحمد؛ الحاصل على الماجستير في هندسة الميكانيك عن مشروع لإنتاج درع واق للرصاص؛ أن "السترة الواقية التي أنتجتها مصنوعة من قماش بولي تيلين وتتحمل درجة حرارة تصل الى 470 درجة مئوية، ودرجة انجماد تصل الى سالب 67 درجة".

وأشار الباحث؛ إلى ان "تركيا اقترحت العمل هناك في هذا المجال إلا أنه فضل العودة الى إقليم كوردستان لتقديم هذه الخدمة لقوات البيشمركة"، معربا عن استعداده لأي توجيه حكومي في هذا المجال.

ولفت إلى أن وزن السترة الواقية للرصاص يصل الى ثلاثة كيلوات وسبعمائة غرام فقط، مشيرا إلى ان 120 تجربة أجريت على السترة الواقية حتى أعلن عن نجاحها.