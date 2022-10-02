اندماج حزبين كوردستانيين بقيادة "حاج علي"

شفق نيوز/ أعلنت الحركة الإسلامية الكوردستانية الجناح المنشق، وحركة الإصلاح والتنمية بقيادة محمد بازياني اندماجهما اليوم الأحد.

وأعلن الطرفان في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز مساء اليوم في السليمانية وحضره محمد بازياني وكامل حاج علي الاندماج، وتم تقديم كامل حاج علي كزعيم للحركة الإسلامية.

وقال كامل حاجي علي انه، تم تعيين محمد بازياني متحدثًا باسم الحركة الإسلامية، وأضاف "إننا ندعو عرفان عبد العزيز لإصلاح نفسه والالتزام بقواعد الحركة".

وتأسست الحركة الإسلامية في عام 1987 من قبل مجموعة من رجال الدين بقيادة الملا عثمان عبد العزيز في شرق كوردستان، وكانت أول حزب إسلامي مسلح في اقليم كوردستان.

انقسمت الحركة عدة مرات، بما في ذلك انشقاق جماعة جند الإسلام، وفي عام 2000 انفصلت عنها جمعية العدالة الكوردستانية.