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اندلاع مواجهات مسلحة بين القوات الأمنية وصيادين في دربنديخان بالسليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-27T09:37:47+0000
اندلاع مواجهات مسلحة بين القوات الأمنية وصيادين في دربنديخان بالسليمانية

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية يوم الثلاثاء باندلاع مواجهات مسلحة بين مفارزها وبين عدد من صيادي الأسماك في قضاء دربنديخان.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنه لحماية الثروة السمكية والحفاظ عليها مع حلول موسم التكاثر تم حظر الصيد، ولكن بعض المواطنين لا يعبأون بالتعليمات وهم يواصلون عمليات الصيد.

وأوضح البيان أنه ضمن هذا الإطار يتم تسيير دوريات لمفارز المديرية على بحيرة دربنديخان، وبعد التحري والتفتيش ضبطت المفارز عددا من الصيادين متواجدين على ضفاف البحيرة منشغلون في عملية للصيد، مشيرا إلى أن هؤلاء الصيادين قاموا بتوجيه رشقة من الرصاص صوب المفارز بعدها لتندلع مواجهة مسلحة. 

ونوه البيان إلى أنه وبالتعاون مع قوات "الآسايش" في دربنديخان، والشرطة المحلية ، وبعد مواجهة مسلحة كبيرة فرّ الصيادون، مشيرا إلى ضبط عجلتين و11 شبكة صيد للأسماك، وزورق مع عدد من الأسماك الحية تمت إعادتها إلى المياه.

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