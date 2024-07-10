انتحار إعلامية برمي نفسها من مبنى شاهق في أربيل

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الأربعاء، بانتحار إعلامية بعد رمي نفسها من أعلى بناية سكنية بمدينة أربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الإعلامية (ڤيان الجاف) التي تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي، انتحرت اليوم بعد رمي نفسها من الطابق الخامس من شقتها الواقعة في مجمع (بانك سيتي) ضمن مدينة أربيل".

واضاف المصدر، أن "الجاف فارقت الحياة فور سقوطها من المبنى".

من جانبه، أوضح مصدر أمني، للوكالة، أن "فيان الجاف، تم التحفظ على زوجها من قبل السلطات الأمنية في الإقليم، لوجود شكوك في الحادثة، ولكون مشاجرة حدثت بين الزوجين قبل انتحارها".