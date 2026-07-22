الإمارات تدين الهجمات الإيرانية على إقليم كوردستان وتؤكد تضامنها الكامل

شفق نيوز- أبو ظبي

أدانت الإمارات، يوم الأربعاء، بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية "العدوانية" التي استهدفت إقليم كوردستان، مؤكدة تضامنها الكامل مع حكومة الإقليم ودعمها في حفظ أمنها واستقرارها.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أدانت فيه أيضاً الهجمات على البحرين، والكويت، والأردن، بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأكدت أن "هذه الهجمات العدوانية تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها"، مجددة الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع البحرين والكويت والأردن والعراق وحكومة كوردستان، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.