"الإغاثة التركية" تقدم مساعدات لمتضرري السيول في أربيل

شفق نيوز/ قدمت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، يوم الأربعاء، مساعدات لمتضرري السيول في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال محمود يشار، أحد موظفي الهيئة في تصريح لوكالة الأناضول المملوكة للدولة، إن الهيئة تعتزم تقديم المساعدات لـ 100 أسرة في أربيل، ممن تضرروا من السيول التي شهدتها المدينة الأسبوع الفائت.

وأوضح أن المساعدات تشمل احتياجات أساسية مثل البطانيات والأوسدة والأسرّة.

وإلى جانب تقديمها المساعدات، تقوم فرق "İHH" بالمشاركة في أعمال تحديد حجم الخسائر في المنطقة.

وأشار يشار إلى أن مساعدات "الإغاثة التركية" ستتواصل بعد تحديد حجم الخسائر أيضاً.

واجتاحت سيول جارفة الأسبوع الفائت، مناطق سكنية في محافظة أربيل، ما تسبب في مصرع ١٠ اشخاص وفقدان أثر اثنين آخرين، إضافة إلى خسائر مادية تقدر قيمتها بنحو ٢١ مليار دينار.