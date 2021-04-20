"الأسايش" تعتقل 7 شبان متورطين بعملية اغتيال في مخيم الهول

شفق نيوز/ ألقت قوات الأمن الداخلي "الأسايش" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الثلاثاء، القبض على سبعة أشخاص سوريين و عراقيين متورطين في عملية اغتيال وقعت في مخيم الهول شرقي الحسكة في 17 نيسان/ أبريل الجاري.

وقال مسؤول أمني لوكالة "ANHA" المحلية المقربة من الادارة الذاتية "إن الاشخاص الذين قتلوا اللاجئ العراقي إبراهيم حسين العلي واصابوا امرأتين يوم السبت الماضي، هم من فئة الشباب.

وأنهت قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا "الأسايش" وقوات سوريا الديمقراطية عملياتها الأمنية في مخيم الهول منذ أيام، والتي بدأت في 28 آذار/ مارس المنصرم.