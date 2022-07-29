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 الأزمة الدوائية تطل برأسها من جديد في مستشفيات السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-29T12:49:14+0000
 الأزمة الدوائية تطل برأسها من جديد في مستشفيات السليمانية

شفق نيوز / كشفت طبيبة في مستشفى للأمراض النفسية بمحافظة السليمانية، اليوم الجمعة، عن نقص حاصل بالدواء في المستشفى منذ أسابيع عدة، وهذا ما أقرت به دائرة صحة المحافظة.

وقالت أخصائي الصحة النفسية في مستشفى علي كمال الاستشارية بمحافظة السليمانية الدكتورة لافا دارا، في منشور على صفحتها في موقع فيسبوك وتابعتها وكالة شفق نيوز ، إن "عدم توفر الأدوية النفسية لدى المستشفى منذ عدة أسابيع، تسبب في العديد من المشاكل النفسية والاجتماعية للمراجعين".

وأضافت أن "معظم المرضى النفسيين ذو حالة اقتصادية محدودة ولا يستطيعون شراء الأدوية من الصيدليات التجارية ويعتمدون بشكل أساس على تلقي الأدوية العلاجات النفسية من مركز (علي كمال) الاستشاري".

من جهته أوضح نائب مدير عام الصحة في السليمانية الدكتور هيرش سيد سالم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مشكلة الدواء في مستشفى (علي كمال) ومستشفيات أخرى في السليمانية ليست جديدة، وهي ليست المشكلة الوحيدة"، مبينا أن "مرضى الأعصاب لديهم نفس المشكلة".

وأضاف نائب مدير عام الصحة ان "الحل الوحيد بالنسبة لنا هو أن نطلب من شركة ما تزويدنا بهذه الأدوية، لكن كل الشركات سيطلبون المال وإذا لم تدفع الحكومة لهم المال، فهذا سيمنع تجهيز تلك المستشفيات بالدواء".

وتابع "لقد وُعدنا بأن معظم الأموال المقدمة للصحة ستودع نقداً في البنوك، و بالأمس أبلغنا وزير الصحة أن مجلس الوزراء وافق على ذلك وسيتم تنفيذ الأمر قريباً".

وذكر سالم أيضا "كما وعدنا بتخصيص الاموال لشراء أدوية ومعدات صحية ولصيانة من تعطل منها كذلك، لكن لم يتم تنفيذ هذه الوعود حتى الآن".

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