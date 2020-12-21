الإدارة الذاتية.. احتجاجات تندد بالهجوم التركي على عين عيسى (صور)

شفق نيوز/ خرجت تظاهرات في عدد من المدن بمنطقة الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا يوم الاثنين للتنديد بالهجمات التركية على بلدة عين عيسى وريفها ولمطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الهجمات.

وشهدت مدن القامشلي، وتربسبيه (القحطانية)، وتل براك، والرقة خروج تظاهرات تندد بالهجمات التركية على مناطق الإدارة الذاتية التي يقودها الكورد.

وتشهد منطقة عين عيسى في ريف الرقة شمال سوريا هجمات يومية منذ قرابة أسبوع تشنها الفصائل المسلحة السورية المعارضة التابعة لتركيا ما تسبب بنزوح آلاف المدنيين من المدينة وريفها.

وقال "صلاح الدين حلبو" أحد المشاركين في تظاهرة القامشلي لوكالة شفق نيوز، "نخرج اليوم لنبدي موقفنا الرافض لتهديدات (الرئيس التركي رجيب طيب) أردوغان لشمال وشرق سوريا وخاصة منطقة عين عيسى اليوم".

وأضاف حلبو، "نتظاهر اليوم أمام مقر الأمم المتحدة لنوصل رسالتنا الرافضة لصمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام الانتهاكات التي ترتكبها تركيا بحق المدنيين وأهالي المنطقة من شن حروب وتهجير مئات الالاف من مدنهم وقراهم وكذلك فقد الكثير حياتهم بسبب هذه الهجمات".

وناشد حلبو المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية "بالقيام بواجبها الإنساني والقانوني لوقف الاعتداءات التركية على مناطق الإدارة الذاتية".

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على منطقة عين عيسى مع انتشار لقوات الجيش الحكومي السوري وتواجد نقاط عسكرية للقوات الروسية قدمت للمنطقة عقب الهجوم التركي على منطقة سري كانيه (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض) في تشرين الأول/أكتوبر 2019.