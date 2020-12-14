الأحزاب الكوردية في كركوك تقترح تشكيل قوة أمنية من أبناء المحافظة

شفق نيوز/ عقدت الأحزاب الكوردستانية في محافظة كركوك، يوم الاثنين، اجتماعاً لبحث الأوضاع السياسية والأمنية وإيجاد حلول لبعض النزاعات التي تشهدها المحافظة، فيما شددت على رفض تشكيل أي فصيل مسلح باسم المكون الكوردي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان جميع الاحزاب الكوردستانية في كركوك عقدت اجتماعاً في مقر الفرع الثاني للاتحاد الوطني الكوردستاني في المحافظة، لمناقشة اخر المستجدات على الساحة السياسية والامنية، وكذلك تشكيل لجان لحل النزاعات الزراعية في ناحية بلكانة.

واضاف ان المجتمعين اتفقوا على تشكيل قوة مشتركة من ابناء كركوك تكون تابعة لوزارة الداخلية الاتحادية لسد الفراغات الامنية الحاصلة في بعض مناطق اطراف كركوك.

واشار المراسل الى ان الاحزاب شددت على ضرورة توحيد الرؤى وعدم السماح بتشكيل حشد شعبي باسم القوى الكوردية لانه خارج الدستور والقانون.