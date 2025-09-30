الأحزاب الكوردية تقرر خوض الانتخابات المقبلة بقوائم منفردة في كركوك

شفق نيوز- كركوك

اجتمعت الأحزاب الكوردية في محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بالمحافظة، على رأسها الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقبلة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن الاجتماع ضم الأحزاب الكوردية الرئيسية، أبرزها الحزب الديمقراطي الكوردستاني، برئاسة مسؤول الفرع الثالث في كركوك محمد كمال، وحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني ممثلاً بـ روند ملا محمود، إلى جانب الحزب الشيوعي الكوردستاني والأحزاب الإسلامية الأخرى.

وبحسب المراسل، ناقش الاجتماع الاستعدادات الجارية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، واستعرض ما يتعلق بها من قضايا، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا المحلية المهمة للمحافظة وسبل متابعة تنفيذها.

وأكد المشاركون في الاجتماع، أهمية تنسيق الجهود بين الأحزاب الكوردية على المستوى المحلي لتعزيز دورها في المحافظة وضمان المشاركة الفاعلة في العملية السياسية المقبلة.

في السياق، قال المختص في الشأن الانتخابي في كركوك، حسن الجابري، لوكالة شفق نيوز، إن "الأحزاب الكوردية قررت المشاركة في الانتخابات بقوائم منفصلة لكل حزب، وعدم النزول بقائمة موحدة، وهو ما يعكس اختلاف الاستراتيجيات السياسية بين الأطراف الكوردية رغم التنسيق العام حول القضايا المحلية".

ووفق الجابري، فإن مشاركة الأحزاب بقوائم منفصلة قد تؤثر على توزيع المقاعد الكوردية في البرلمان، خصوصاً في محافظة كركوك ذات التركيب السكاني المتنوع، حيث تتنافس الأحزاب على نفس القاعدة الانتخابية، ما يجعل كل حزب يسعى لتعزيز شعبيته بين الناخبين.