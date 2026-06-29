النعاس يتسبب بحادث مروع على طريق "دهوك – سميل"

شفق نيوز- دهوك

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بمصرع شخص في حادث سير وقع على الطريق الرئيسي الرابط بين دهوك وسميل، إثر اصطدام سيارة خاصة بسيارة أجرة كانت متوقفة على جانب الطريق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الضحية أوقف سيارة أجرة لوضع أغراضه داخل صندوقها الخلفي، وأثناء وقوفه خلف المركبة، جاءت سيارة خاصة مسرعة من الخلف واصطدمت بسيارة الأجرة والضحية، ما أدى إلى انحشاره بين المركبتين ووفاته في الحال.

وأضاف أن التحقيقات الأولية التي أجرتها شرطة المرور تشير إلى أن سائق السيارة الخاصة غلبه النعاس أثناء القيادة، ما تسبب بفقدانه السيطرة على المركبة وانحرافها باتجاه سيارة الأجرة والضحية، فيما لحقت أضرار مادية بالمركبتين.

وأشار المصدر، إلى "فتح تحقيق في الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسبب".