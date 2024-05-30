المفوضية لشفق نيوز: ننتظر ردّاً من رئاسة الاقليم بشأن تحديد موعد جديد للانتخابات

شفق نيوز/ ذكر مدير مكتب انتخابات اربيل مروان محمد يوم الخميس، ان المفوضية تنتظر اجابة رئاسة الاقليم بشأن تحديد موعد جديد للانتخابات البرلمانية في اقليم كوردستان.

وقال محمد في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز؛ إنه "‏استنادا إلى قرار مجلس المفوضين في 30 أيار الجاري تم السماح للناخبين الذين تكون بطاقاتهم خارج الدائرة الانتخابية بتغيير مركزهم الانتخابي من المركز القديم إلى مركز ضمن الدائرة الانتخابية الموجودين فيها".

وردا على سؤال مراسل وكالة شفق حول طلب المفوضية تحديد موعد جديد للانتخابات، اجاب ان "المفوضية وجهت طلبا لرئاسة إقليم كوردستان بتحديد موعد جديد للانتخابات البرلمانية حيث اقترحت أن يكون في الخامس من شهر أيلول من السنة الحالية"، مشيرا الى ان "المفوضية تنتظر في الوقت الحالي الرد على طلبها من قبل رئاسة اقليم كوردستان".